57. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefa Dobrych Wnętrz „Twój Dom 2020” odbędą się w dniach od 13 od 15 marca w hali wystawienniczej w Bielsku-Białej. To bardzo popularna i lubiana impreza, na liście jest ponad 200 wystawców, nie tylko z regionu, ale też z Warszawy, Łodzi czy Krakowa.

– W hali będzie tłum ludzi. Moje pracownice odmawiają udziału w targach, boją się zagrożenia koronawirusem. Targi powinny zostać przełożone. Dzwoniłam do różnych instytucji, ale wszędzie słyszę, że to impreza prywatna – mówi nam jedna z wystawczyń. Dodaje, że zapłaciła za udział w targach, ale boi się, że pieniądze przepadną.

Targi odbędą się w miejskiej hali. Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, mówi, że decyzja należy w tym przypadku do organizatora, ratusz nie może interweniować. Eugeniusz Kropka, prezes Biura Promocji i Wystaw Astra, które jest organizatorem targów, zapewnia, że śledzi wszystkie wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS i zalecenia są takie, by odwoływać imprezy, które będą miały ponad tysiąc uczestników. – My nie spodziewamy się takiej liczby osób odwiedzających w jednym czasie. Nie ma powodu do niepokoju – mówi Kropka.