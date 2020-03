Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano m.in. bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem chorobą.

Zdaniem szefa sanepidu, grupy młodzieży szkolnej wracające z wymiany zagranicznej z krajów, w których występuje wirus powinny profilaktycznie zostać w domach przez 14 dni.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ale także panującą obecnie grypą starosta Andrzej Płonka apeluje do mieszkańców powiatu bielskiego, by podczas załatwiania spraw w starostwie, jeśli to możliwe, korzystali z alternatywnych dróg komunikacji: elektronicznej i telefonicznej.

- W starostwie mamy dwa newralgiczne miejsca, które gromadzą więcej ludzi: komunikacja i geodezja. Przypominam, że korzystając z naszej strony internetowej można się umówić na wizytę na konkretną godzinę w tych wydziałach. To spowoduje, że nie będziemy czekali w kolejce do okienka - mówi starosta Płonka.

REKLAMA

Warto również sprawdzić, czy naszej sprawy nie załatwimy bez wychodzenia z domu korzystając z tzw. ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Aby z niej skorzystać, trzeba mieć tzw. Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej. Starosta zachęca także, aby korzystać z drogi elektronicznej i telefonicznej, gdy chcemy uzyskać jakąkolwiek informację w starostwie.