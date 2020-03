Od wczoraj w związku z podejrzeniem kontaktu z osobą będącą nosicielem koronawirusa w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 4 i II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie zostały odwołane zajęcia. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o nauczyciela czy osobę, która odprowadzała np. dziecko do szkoły.

- Decyzję wydał powiatowy inspektor sanitarno-epidemiologiczny w Cieszynie. Podjęte działania mają charakter prewencyjny. Mamy nadzieję, że podejrzenia się nie potwierdzą. Jednocześnie proszę o stosowanie się do podstawowych zasad higieny i wytycznych opublikowanych na naszych stronach www.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl, a także do śledzenia strony www.pssecieszyn.pis.gov.pl – mówiła Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna. Miejskie szkoły będą zamknięte aż do piątku. Przeprowadzona zostanie w nich dezynfekcja. - Apelujemy, by dzieci zostały w domu, nie brały udziału w zajęciach dodatkowych i nie zostawały pod opieką osób starszych - mówi Katarzyna Koczwara, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Cieszynie. W Ratuszu zbiera się sztab antykryzysowy.