Sobotnie przedpołudnie, sklep Kaufland w Bielsku-Białej. Na parkingu trudno o wolne miejsce. W środku tłum ludzi, trzeba się przeciskać pomiędzy półkami. Do wszystkich kas, także tych samoobsługowych, cały czas ustawiają się długie kolejki. Wśród klientów jest wiele starszych osób, które najbardziej narażone są na zachorowanie.

Od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce specjaliści często przypominają o konieczności zachowania co najmniej metrowego odstępu pomiędzy ludźmi w autobusie czy właśnie kolejce w sklepie, ale w tłumie trudno o tym pamiętać. W soboty do Bielska-Białej oprócz Polaków na zakupy przyjeżdżają także Czesi i Słowacy. Dopóki wszystkie niedziele w Polsce były handlowe, aż takich tłumów nie było, ruch był rozłożony na siedem dni w tygodniu.

Episkopat słusznie zaapelował o zwiększenie liczby mszy, by mogła w nich uczestniczyć "liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych". Biskupi chcą w ten sposób rozładować tłum w kościołach. Bardzo dobrze, że o to postanowili zadbać.

Mam nadzieję, że ci, którzy decydują o naszym bezpieczeństwie, zadbają także o to, by zminimalizować jak najbardziej możliwość zakażenia się podczas robienia zakupów. Tłoczenie się setek ludzi w jednym czasie na pewno sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Nie tylko z powodu tłoku. Wystarczy spojrzeć do pierwszego z brzegu wózka na zakupy - możemy w nim znaleźć puste reklamówki, stare ulotki, opakowania po batonach i wiele innych śmieci. W wózkach oprócz zakupów rodzice często wożą dzieci w zabłoconych butach.

Bakterie w brudnych wózkach

Gdy sanepid zrobił kiedyś badania sklepowych wózków, znaleziono w nich m.in. jaja pasożytów oraz chorobotwórcze bakterie. Nie dziwi mnie, że coraz częściej ludzie, zanim zaczną robić zakupy, czyszczą wózek albo koszyk jednorazowymi mokrymi chusteczkami. Zarządzający sieciami handlowymi zdają sobie z tego sprawę, dlatego teraz zlecają częstsze mycie oraz dezynfekcję koszy i wózków. Komunikat w tej sprawie wydała np. Biedronka, informując, że ma na względzie bezpieczeństwo zarówno kupujących, jak i swoich pracowników.

Na pewno łatwiej byłoby zadbać o higienę w sklepach, gdyby ruch kupujących rozłożył się na siedem dni w tygodniu. Zakupy muszą robić wszyscy. Trzeba zrobić wszystko, by były to zakupy bezpieczne.