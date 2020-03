Przypomnijmy. We wtorek potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Cieszynie. Chodzi o kobietę i mężczyznę, którzy przebywają w tamtejszym Szpitalu Śląskim. W mieście wdrożono szczególne środki ostrożności.

W środę okazało się, że zakażony jest także kolejny pacjent. - Potwierdzam, że w Szpitalu Śląskim jest trzeci potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem - powiedziała nam Sylwia Pieczonka, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Przypomnijmy. We wtorek potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Cieszynie. Chodzi o kobietę i mężczyznę, którzy przebywają w tamtejszym Szpitalu Śląskim. W mieście wdrożono szczególne środki ostrożności.

W środę okazało się, że zakażony jest także kolejny pacjent. - Potwierdzam, że w Szpitalu Śląskim jest trzeci potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem - powiedziała nam Sylwia Pieczonka, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

8-letnie dziecko z koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w Cieszynie dotyczy 8-letniego dziecka, spokrewnionego z dwoma pozostałymi przypadkami w tym mieście.

REKLAMA

- W chwili obecnej Sanepid prowadzi działania mające na celu dotarcie do wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z nim i poddanie ich domowej kwarantannie. Apelujemy do rodziców, by zapewniając dzieciom opiekę, zadbali, by pozostały w domach - mówi Katarzyna Koczwara, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Urzędnicy przypominają, że koronawirus w najmniejszym stopniu stanowi zagrożenie dla dzieci i młodzieży, ale mogą być one nosicielami wirusa i zarażać osoby dorosłe. Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób z obniżoną odpornością, z chorobami przewlekłymi, seniorów.

Ograniczyć kontakty do minimum

Władze Cieszyna apelują, aby osoby podejrzewające, że mogły zetknąć się z osobami zarażonymi, w tym odwiedzające w ciągu ostatnich dwóch tygodni Szkołę Podstawową nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, które zauważyły u siebie objawy infekcji, ograniczyły kontakty z innymi do minimum i telefonicznie powiadomiły Sanepid pod dostępnym całodobowo numerem 502 281 673.